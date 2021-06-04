РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Жителей Люберец приглашают 6 июня к 15:00 в Центральный парк культуры и отдыха Люберец, там запланированы съемки клипа на песню We will rock you в исполнении артиста Roman Arrigo. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Съемки пройдут при поддержке администрации муниципалитета, парков Люберец, Люберецкой организации «Российский союз молодежи» и клуба «Активное Долголетие».

В них примут участие певец MARANGE, танцевальные коллективы городского округа, Гуманитарно-социальный институт, представители молодежного актива Люберец.