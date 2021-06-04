РИАМО - 4 июн. В Подмосковье в текущем году наблюдается хорошая динамика в экономическом развитии, несмотря на последствия пандемии Covid-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы сумели, спасибо предприятиям, закончить год с небольшим плюсом, не с тем, каким хотели, плюс 10-12%, получили плюс 2,6%. Но в 2021 году за 5 месяцев – мы видим хорошую динамику. <…> Не хочу сглазить, нужно посмотреть лето и осень, но цифры обнадеживающие», – сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.

Губернатор добавил, что регион сможет вернуть крайне важные программы по благоустройству, а также по строительству новых школ.

«У нас с ними (со школами – ред.), я должен признать, до сих пор дефицит, мы нуждаемся в новых школах, в новых очистных сооружениях. Хозяйственная повестка для региона такого большого и растущего, как Московская область, очень важна, а для этого нужны ресурсы», – заключил Воробьев.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня.

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