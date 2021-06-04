РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Более 200 кг макулатуры собрали юные воспитанники детсада «Детство» в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

В одном из корпусов детского сада прошла акция «Сдай 100 килограммов макулатуры - спаси дерево». Педагоги и воспитанники собрали более 200 кг бумаги, картона, журналов и газет. Вся макулатура будет передана в пункт приема вторсырья.

Макулатура составляет немалую долю отходов на свалках. Вырубка лесов стоит за каждым листом бумаги, газетой, картонной коробкой. Именно поэтому необходимо поднимать вопрос по переработке макулатурного сырья, ведь каждая сотня килограммов – это спасенное дерево.