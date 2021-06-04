РИАМО - 4 июн. Для похода в лес необходимо надеть закрытую одежду и головной убор, а также обработать себя репеллентом. Это поможет снизить риск укуса клеща, сообщил РИАМО санитарный врач Николай Дубинин.

Эксперт подчеркнул, что к лесной прогулке в теплый сезон следует готовиться со всей тщательностью.

«Желательно выбрать удобный комплект одежды, который вы будете носить при походах в лес. Не забывайте специальные репелленты от насекомых. Штаны следует заправить в носки или использовать высокую обувь. Лучше всего подойдет одежда с манжетами на штанинах и рукавах», — сказал Дубинин.

Кроме того, нелишним будет носить в лесу капюшон, поскольку кровососущие насекомые могут залезть человеку за ухо. После возвращения домой необходимо внимательно осмотреть свое тело на предмет клещей.

«Если вы обнаружили на себе клеща, лучше всего вынуть его самому. Сделать это, например, можно пинцетом или обернув вокруг насекомого нитку и осторожно вытянув его, не поворачивая», — посоветовал Дубинин.

Клещи переносят возбудителей опасных для человека заболеваний - анаплазмоза, эрлихиоза, болезни Лайма, клещевого энцефалита. Поэтому после извлечения клеща необходимо отдать его на проверку в лабораторию.

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