РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Стали известны победители турнира «Юный теннисист» среди школьников городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Турнир по настольному теннису по разряду «Юный теннисист» прошел на стадионе «Урожай» в поселке Томилино.

«20 люберецких школьников от 8 до 13 лет с пользой для здоровья провели свои первые дни летних каникул. В долгой и упорной борьбе за первые места определились победители», – сказал Ружицкий.

В младшей группе первое место у Александра Боброва, второе – у Тимура Велькова, третье – у Матвея Сонина. В старшей группе первое место у Ильи Савчука, второе – у Гарика Оганяна, третье – у Артема Тимофеева.