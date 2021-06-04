РИАМО - 4 июн. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Московский инновационный кластер (МИК) заключил соглашения о сотрудничестве с технологическими партнерами из Катара и Казахстана, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Договоренности касаются комплекса совместных программ в сфере современных технологий. Например, с каждым из партнеров мы проведем двусторонние технологические конкурсы. Они объединят ведущие вузы, корпорации и стартапы, инвестиционные фонды», - сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что лучшие инновационные решения конкурсантов могут быть реализованы в Москве, Нур-Султане и Дохе.

Московский инновационный кластер и Международный финансовый центр Катара договорились сотрудничать для развития технологичных проектов, формирующих цифровой ландшафт будущего.

Партнеры намерены расширить возможности поиска инвесторов и рынка сбыта в Катаре и в целом на Ближнем Востоке для московских стартапов и компаний. А для катарских высокотехнологичных предприятий появятся новые деловые перспективы в России.

Также подписано соглашение с компанией Fintech Hub Limited, представителем международного финансового центра «Астана». В рамках сотрудничества планируют создавать совместные финансово-технологические центры, а также центры искусственного интеллекта и больших данных для компаний Евразийского экономического союза.

Кроме того, стороны планируют продвигать программы развития технологических проектов и стартапов, формировать передовую инновационную экосистему, поддерживать цифровую трансформацию.

«Московский инновационный кластер — некоммерческий фонд, созданный для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом», — напомнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, участникам МИК доступны инструменты, сервисы и меры поддержки, которые направлены на развитие инновационных проектов.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед РФ, развивающимися рынками и миром в целом.