РИАМО - 4 июн. Дополнительный выходной день перед Новым годом поможет людям легче справиться с предпраздничными делами и в полной мере насладиться атмосферой чуда. Такое мнение в беседе с РИАМО высказала врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Российские власти рассматривают возможность перевода 31 декабря в категорию выходных дней вне зависимости от года. Соответствующий вопрос рассматривается в Минтруде.

«Во второй половине декабря многие люди находятся в состоянии стресса: сдача годовых отчетов, выполнение планов продаж, всевозможные отчетные концерты или итоговые контрольные работы. Да и подготовка в празднику добавляет хоть и радостных, но хлопот. В этих условиях дополнительный выходной именно до праздников даст возможность успеть немного прийти в себя от предновогодней суматохи, выспаться, спокойно и с удовольствием накрыть на стол и нарядиться для встречи Нового года», - сказала Панова.

Также психотерапевт считает, что было бы полезно перенести еще несколько праздничных дней в январе на конец декабря.

«Потому что именно подготовка к празднику, его предвкушение дарят нам ту детскую радость ожидания чуда. Дополнительные выходные перед Новым годом дали бы возможность насладиться предпраздничной атмосферой в полной мере, а не в ситуации повышенных нагрузок на работе и учебе, связанных с завершением года», - отметила Панова.

Каникулы в январе - польза или вред?

Также эксперт поставила под сомнение целесообразность длинных выходных после Нового года. Например, не у всех россиян есть возможность уехать отдыхать на праздники, а погода в это время года некомфортна для длительных прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. В таких условиях неделя праздности может перерасти в череду застолий со злоупотреблением спиртным и вредной пищей. В итоге новогодние каникулы не приносят пользы здоровью, а нередко и вовсе подрывают его.

«Семьи нерационально расходуют свой бюджет, многие люди, работающие сдельно, теряют в зарплате. Кроме того, ситуация способствует увеличению частоты семейных конфликтов, ведь семьи, чьи жилищные условия стеснены, находятся в не очень комфортной ситуации и вынуждены маяться в одной-двух комнатах, не зная чем себя занять», - добавила психотерапевт.

По словам Пановой, традиционное для праздничных дней употребление алкоголя повышает риски насилия в семьях с дисгармоничными отношениями.

«Поэтому с точки зрения здоровья и психологического равновесия добавление выходных в декабре явно пойдет на пользу, а вот часть выходных в январе было бы целесообразно перенести на теплое время года, когда люди могут посвятить эти дни поездкам на дачу, прогулкам на природе, активному отдыху и спорту, то есть смогут отдохнуть и улучшить свое здоровье и отношения в семье», - заключила психотерапевт.