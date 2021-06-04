РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В подмосковных Люберцах в пятницу заработал прокат электросамокатов, основная точка расположена при входе в парк «Наташинские пруды», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу глава муниципалитета Владимир Ружицкий посетил парк и ознакомился с работой прокатного сервиса.

«Эта тема молодежи точно доставит удовольствие. Электросамокат становится новым видом общественного транспорта, очень удобным - можно ездить в магазин, на работу, к метро. Теперь и в Люберцах появился такой сервис Urent, широко представленный в целом ряде городов», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что самокат отслеживает служба безопасности по карте. При попытке его украсть будет видно, где находится транспортное средство.

Ружицкий также впервые прокатился на электросамокате. Он оценил удобство сервиса.

«Всего в Люберцах 40 точек проката, они отмечены на карте в нашем приложении. В округе функционируют пока 500 электросамокатов. Если услуга будет востребованной, то количество увеличим», - отметил директор Московского региона компании Urent Илья Григорьев.

Он добавил, что стартовая стоимость аренды составляет 30 рублей, далее - 5 рублей в минуту. Также есть тариф «Пока не сядет» - можно арендовать самокат даже на весь день. Сумма зависит от уровня заряда самоката. Арендовать его можно через приложение Urent.