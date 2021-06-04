РИАМО - 4 июн. В предстоящие выходные в Московском регионе почти не ожидается осадков, лишь в воскресенье пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха будет комфортной для отдыха на даче, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе и в эти выходные ожидается незначительное количество осадков. В дневное время температура воздуха будет держаться в районе 21-26 градусов. Ночи будут теплые, в это время суток столбики термометров покажут около 15 градусов. Это хорошая пора для поездки на дачу», — сказала Позднякова.

Также ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, который сохранится всю предстоящую неделю. Погода на новой неделе будет комфортна для метеочувствительных людей.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летом средняя температура воздуха в Москве окажется на 0,5-1,5 градуса выше климатической нормы. В целом лето будет умеренно теплым и чуть сухим. Комфортная для купания погода ожидается к 12-13 июня.