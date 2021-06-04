РИАМО - 4 июн. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что малые и средние предприятия нужно освободить от избыточного административного контроля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, Путин предложил ввести новый механизм по кредитованию бизнеса, который должен начать действовать уже в этом году.

Он отметил, что помимо прочего, в РФ необходимо запустить пилотный проект для общепита, освобождающий предприятия от уплаты НДС при выручке ниже 2 млрд рублей в год.

ПМЭФ-2021 проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, которые стоят перед РФ, миром и развивающимися рынками.