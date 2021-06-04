РИАМО - 4 июн. В России нужно увеличить число заповедных территорий и национальных парков, с таким поручением на Петербургском международном экономическом форуме выступил президент РФ Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин отметил, что также в России нужно расширять лесные зоны.

Помимо прочего, важно бороться с пожарами в лесополосе, а также разрабатывать и внедрять технологии для восстановления почвы.

ПМЭФ-2021 проводится со 2 по 5 июня. Форум – ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов, а также обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, миром и развивающимися рынками.