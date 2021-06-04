РИАМО - 4 июн. В столице закончился I этап работ по реконструкции участка Каланчевская – Курская Московской железной дороги, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что на Комсомольской площади возведен однопутный ж/д путепровод, а вдоль нового четвертого главного пути готовы подпорные стены, кроме того, уложен путь для организации реверсивного движения поездов.

«Во время II этапа реконструкции запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел. Реконструкция участка позволит в два раза увеличить пропускную способность участка, благодаря чему будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время для старта II этапа на участке готовятся к разборке путей. II этап реконструкции планируют начать в июле.

По словам главы строительного комплекса, до конца текущего года запланировано окончание возведения и реконструкции семи остановочных пунктов МЦД-4.

В настоящее время на четвертом диаметре возводятся станции Минская и Аминьевская, которые могут открыться уже в этом году. До конца года также завершится реконструкция остановочных пунктов Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка.

Новую станцию Поклонная для МЦД‑4 планируют достроить до конца 2022 г>>