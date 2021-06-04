РИАМО - 4 июн. Около 500 млрд рублей направят на развития комфортной среды в рамках программы инфраструктурных кредитов для российских регионов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.

«Новым инструментом поддержки станет программа инфраструктурных кредитов, по которым регионы смогут привлечь средства по низкой ставке на длительный срок. <...> В ближайшие 2,5 года объем фактических инвестиций в инфраструктуру должен составить по этой программе не менее 500 миллиардов рублей», – сказал Путин.

Он отметил, что регионы должны внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования.

«В приоритетном порядке средства должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей, обновление городов и других населенных пунктов», – заключил президент.