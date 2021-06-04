РИАМО - 4 июн. Почти 4 тыс. устаревших строительных норм и правил перестанут действовать в России с 1 сентября 2021 года, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.

«На федеральном уровне мы последовательно убираем анахронизмы. Так, с 1 сентября текущего года еще почти 4 тыс. строительных норм и правил перестанут быть обязательными», - сказал Путин.

Он отметил, что в итоге из более чем 10 тыс. норм в строительстве останется 3 тыс.

«Но и здесь еще есть резервы для упрощения», - заключил Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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