РИАМО - 4 июн. Почти 4 тыс. устаревших строительных норм и правил перестанут действовать в России с 1 сентября 2021 года, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.
Он отметил, что в итоге из более чем 10 тыс. норм в строительстве останется 3 тыс.
«Но и здесь еще есть резервы для упрощения», - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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