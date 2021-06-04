РИАМО - 4 июн. Укладку труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершили, заявил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.

«Сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2», – сказал президент.

По его словам, работы полностью завершились, включая участок на морском дне.

Путин отметил, что работы по прокладке второй нитки газопровода продолжаются.

«Северный поток-2» – это строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит 1234 км. Он проходит через пять стран – Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.