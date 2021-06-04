РИАМО - 4 июн. Стоматолог-терапевт клиники АО «Медицина» Лариса Толмачева напомнила, что гигиена полости рта может продлить жизнь человеку, сообщает Nation News.

Врач отметила, что эмаль – самая твердая ткань человеческого тела, однако бактерии могут пробить этот «щит» и тем самым навредить здоровью человека.

«Количество бактерий, находящихся на слизистой рта человека, сопоставимо с населением Земли. Это естественное состояние полости рта. Но растущее потребление сахара, сладких продуктов и напитков, а также продуктов со скрытыми сахарами стимулируют постепенное повреждение зубной эмали», – сказала Толмачева.

Она добавила, что большое количество сахара есть в кетчупе, сухих завтраках, ароматизированных продуктах, выпечке, конфетах, а также газировке. После того, как бактерии взаимодействуют с частицами этих продуктов, они образуют кислоту, которая разрушает эмаль зуба и создает в нем полости. По словам специалиста, чистить зубы лучше после каждого приема пищи.

Кроме того, Толмачева отметила, что некоторые люди игнорируют чистку зубов вечером и не используют зубную нить, которая может убрать до 35% загрязнений между зубами и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По статистике, кариес занимает второе место после простуды по распространению. Микроорганизмы зубного налета могут вызывать локальные и системные инфекции. Риск этого на 90% сокращает гигиена полости рта.

Другими опасными попутчиками для человеческого организма, в том числе для зубов, являются курение и алкоголь. Первый, например, может стать причиной онкозаболеваний, в том числе полости рта, а второй – негативно сказывается на работе слюнных желез и сокращает выработку слюны из-за чего ротовая полость теряет естественную защиту от бактерий.

По словам специалиста, кариозные полости в зубах не заживают и не затягиваются, состояние полости рта должно быть всегда под контролем. Так, стоматолога нужно посещать не реже одного раза в полгода.

Толмачева сказала, что в настоящее время в большинстве случаев стоматологов посещают только тогда, когда что-то заболело или зашаталось. В это же время предупредить заболевание легче и дешевле, чем его лечить.