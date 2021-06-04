РИАМО - 4 июн. Действие льготной семейной ипотеки необходимо распространить на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.
Льготная ставка по семейной ипотеке составляет 6%. Программа распространяется на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.
Он отметил, что максимальная сумма льготной семейной ипотеки для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга составит 12 млн рублей.
«Семьи могут рефинансировать взятый ранее кредит», - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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