РИАМО - 4 июн. В центре города Одинцово заработал новый пешеходный светофор. Он установлен на улице Маршала Неделина, рядом с остановкой «Узел связи» - у дома №32 по улице Маршала Жукова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Данный пешеходный светофор и светофор на пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Неделина управляются одним контроллером. Это позволяет добиться оптимальной пропускной способности на перекрестке.

В настоящий момент на улице Маршала Неделина производится ремонт дорожного полотна в соответствии с планом работ Одинцовского городского округа на 2021 год.

Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки, в том числе и на пешеходном переходе у остановки «Узел связи».