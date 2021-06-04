РИАМО - 4 июн. Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК Seldon заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВСК.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк и президент ГК Seldon Илия Димитров приняли участие в церемонии подписания соглашения на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты Seldon.

ВСК обеспечит качественной страховой защитой и сопровождением клиентов Seldon, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования в рамках имеющихся у ВСК компетенций и экспертизы.

Seldon займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты Seldon будут внедрены в ВСК.

«Соглашение с группой компаний Seldon является продолжением стратегии ВСК по внедрению цифровых технологий во внутренние и внешние процессы компании. Эффективная интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизация процессов возможны только в диалоге с лидерами информационных технологий. Сотрудничество, несомненно, способствует созданию современных и удобных продуктов для клиентов и партнеров», - отметил Цикалюк.

По словам Димитрова, до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде.

«С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути — из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень», — сказал Димитров.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам.

ГК Seldon является одним из лидеров российского рынка в сфере технологий обработки больших данных, машинного обучения и применения аналитических моделей на основе искусственного интеллекта. Seldon предоставляет IT-сервисы для бизнеса и госструктур с 2007 года.​