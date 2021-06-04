РИАМО - 4 июн. Программу льготной ипотеки необходимо продлить в России до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7% годовых, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.

Программу льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках запустили весной прошлого года, в разгар пандемии коронавирусной инфекции. На сегодняшний день льготную ипотеку оформили свыше полумиллиона российских семей на общую сумму более 2 трлн рублей.

«Что будет дальше с льготной ипотекой? <...> Срок действия программы истекает 1 июля 2021 года. Она носила временный характер. Однако резко обрывать ее нельзя. Предлагаю продлить эту программу для всех регионов еще на один год - до 1 июля следующего года», - сказал Путин.

Он отметил, что льготная ставка вырастет до 7%. Кроме того, будет расширено действие льготной ипотеки для семей с детьми.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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