РИАМО - 4 июн. Программу льготной ипотеки необходимо продлить в России до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7% годовых, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.
Программу льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках запустили весной прошлого года, в разгар пандемии коронавирусной инфекции. На сегодняшний день льготную ипотеку оформили свыше полумиллиона российских семей на общую сумму более 2 трлн рублей.
Он отметил, что льготная ставка вырастет до 7%. Кроме того, будет расширено действие льготной ипотеки для семей с детьми.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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