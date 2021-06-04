РИАМО - 4 июн. Комфортные и прозрачные условия должны быть созданы для бизнеса во всех регионах страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.

«К 2024 году в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы работы», – сказал президент.

Он отметил, что каждый регион должен назначить приоритетные направления для бизнеса.

«Нужно устранить лишние звенья, излишние, формальные согласования: подключения к сетям, получение разрешение на строительство. <...> Еще раз подчеркну важность совместной работы правительства и регионов», – уточнил глава государства.