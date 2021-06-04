С развитием сервисов аренды электросамокатов увеличилось и число аварий с ними, в которых страдают пешеходы. Многие москвичи высказывают недовольство мчащимися по тротуарам водителями, а недавно стало известно о законодательной инициативе по введению ограничений на скорость самокатов. При этом любителям прокатиться с ветерком есть чем ответить на обвинения. Владельцы самокатов и пешеходы из Москвы рассказали РИАМО, какие претензии друг к другу у них накопились.

Пешеходы

Егор, 43 года:

«Конечно, самокатчиков и так всегда было немало, но сейчас они повсюду. Этих ребят можно встретить на пешеходных и велосипедных дорожках, различных площадках, набережных. Особенно много на таком транспорте гоняет курьеров, которые мчатся сломя голову на всех порах, чтобы успеть с заказом.

Я постоянно стрессую, боюсь, что один из них в меня врежется.

Он-то довезет гамбургер клиенту, а меня потом будут отскребать от дороги! И ладно бы они соблюдали дистанцию, но некоторым как медом намазано проехать там, где собралось больше всего прохожих.

Еще один фактор риска — кражи. Уверен, что подобные инциденты то и дело происходят: идешь себе по улице, а мимо пролетает какой-нибудь парень на самокате и вырывает сумку. За таким вором разве угонишься? Я считаю, что нужно ввести как можно больше строгих правил для самокатчиков, и как можно скорее».

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Валентина, 30 лет:

сайт мэра Москвы

«Мне кажется, самокаты в основном покупают неразумные подростки и молодежь: им относительно легко его освоить, а вот ответственно подходить к езде — задача посложнее. Они то и дело расшибают себе что-нибудь, пытаясь повторить тот или иной трюк.

Однажды я стала свидетелем настоящего кошмара во время прогулки. Через парк шла велодорожка, по которой прогуливались две дамы с коляской и пивом. Конечно, они и сами виноваты, ведь шли в неположенном месте, но даже велосипедисты умудрялись их объезжать, а вот владелец электросамоката затормозить не смог.

Он на полной скорости влетел в коляску и опрокинул ее, после чего оттуда выпал сверток, полагаю, это был ребенок… Женщины набросились на самокатчика, а позже к ним присоединился муж одной из них, который начал избивать его до крови.

Дальше — суматоха. Самокатчика начали защищать велосипедисты, женщин — прохожие. Я поспешила уйти оттуда, пока не приехала полиция.

Ситуация, когда владельцы самокатов травмируют прохожих, совсем не редкость, в идеале нужно было бы вообще запретить передвигаться на этих штуках по городу».

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Алена, 38 лет:

«Владельцы обычных самокатов обожают занимать скейт-парки, мой сын неоднократно на них жаловался. По его словам, иногда своих детей с самокатами туда приводят неразумные мамаши, которые требуют уступить территорию чадам.

Те постоянно мешают и порой получают легкие травмы или царапины, ведь это незнакомая для них зона, и использовать они ее не умеют. Зато родители потом иногда любят обвинять скейт-бордистов. То «О Боже! Ребенок пострадал на ваших глазах!», то «Как вы это допустили?!». Странная логика, ведь это не их ответственность.

Из своих наблюдений могу сказать, что транспорт, предназначенный для быстрого передвижения, вообще нужно доверять тем, кто в состоянии не творить ерунды и думать головой. Это касается всего: и скейтбордов, и самокатов, и велосипедов. Жаль, что у нас дефицит разумных и сознательных граждан».

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Владельцы самокатов

Ростислав, 27 лет:

«Честно говоря, я удивлен тем, что люди не могут понять одну очевидную вещь: дело не в «опасных» самокатах, а в тех, кто не умеет им пользоваться. Да и далеко не все владельцы нарушают порядок и создают проблемы.

Я неоднократно слышал в свой адрес недовольные комментарии, мол, опять носится тут. Эти люди абсолютно несправедливы, ведь я никогда никому не мешаю, не наезжаю на пешеходов. Спорить не буду, есть уникумы, которым абсолютно плевать на других — они и сбить могут, но зачем грести всех под одну гребенку?

Главное, не ездить в состоянии алкогольного опьянения и использовать транспорт для передвижения, а не глупого позерства, выкручивая на нем трюки и кидая понты перед окружающими, особенно, когда не умеешь этого делать. Сейчас самокаты модное веяние — отсюда и столько споров вокруг них.

Я вообще за здоровый образ жизни: лучше ездить на самокате и двигаться, заниматься какой-то активностью, нежели просиживать дни на диване и при этом обвинять других».

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Андрей, 19 лет:

«Год назад я покатался на электросамокате и понял, насколько это удобно, быстро и круто, поэтому решил приобрести свой. Он, конечно, не заменит машину, зато выйдет дешевле, чем такси, компактнее, чем велосипед.

Кроме того, он не навредит окружающей среде так, как авто с его выхлопными газами. Я считаю, что это большой плюс — иметь удобный и экологичный транспорт, но у некоторых людей идея фикс — придираться ко всем подряд. Вот они-то и являются главными обвинителями. Такие будут скандалить в очередях и поликлиниках, бухтеть на прохожих, сидя на лавочке у подъезда. Все у них виноваты.

По факту же, научившись управлять электросамокатом и уважая окружающих, иногда рискуешь разве что собой — от столкновения с голубями мы все же не застрахованы.

Конечно, бывают неприятные инциденты, я тоже читал о них в интернете, но раз на раз не приходится. Если грамотно подойти к управлению транспортом, то все будет в порядке».

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Наталья, 25 лет:

«Отношения любителей роликов, самокатов, велосипедов с прохожими — это война, которой не видно конца. Честно говоря, я не сталкивалась с огромным количеством недовольных моим самокатом людей, но истории происходили всякие.

Один раз ко мне пристал пьяный мужчина и начал расспрашивать, зачем мне этот «агрегат», в другой — подлетела недовольная дама и закричала, что рядом детская площадка, а я, видите ли, создаю опасную обстановку со своим транспортом. Хотя я находилась на приличном расстоянии от нее и вообще стояла на месте.

Однажды я действительна была виновата, но это скорее случайность, которая не навредила ничьей жизни. Я случайно задела стоящую на парковке машину, владелец был крайне недоволен. При этом я не раз видела, как ребята, которые каждый день играют в баскетбол неподалеку, со всей силы попадают в нее мячом. Не знаю, в курсе ли об этом сам водитель, но если да, то возмущается он крайне избирательно.

В идеале мне бы хотелось, чтобы обе стороны вели себя разумнее: самокатчики уважали прохожих, а те, в свою очередь, не относились к каждому из них, как к потенциальному вредителю».