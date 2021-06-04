РИАМО - 4 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области, как и в других регионах РФ, сейчас наблюдается дефицит иностранной рабочей силы в связи пандемией коронавируса.

«И у нас не хватает (мигрантов - ред). Это связано с эпидемией. <…> Конечно, мы очень нуждаемся в дополнительной рабочей силе. Мы видим приток и из Молдавии, и из Белоруссии, конечно, Средняя Азия. Поэтому такой вопрос существует, мы над этим работаем», – сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.

Также губернатор добавил, что на текущий момент в регионе зарегистрировано порядка 85 тыс. безработных.

«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что рабочих рук не хватает. У нас зарегистрировано порядка 80-85 тыс. безработных. У всех разная судьба. Половину из них точно можно трудоустроить, и наша задача – предоставить центр по переквалификации», – отметил глава Подмосковья.

Губернатор отметил, что области нужные рабочие руки в сельском хозяйстве, на стройках и на новых предприятиях.

«Но нужно понимать, что если ты – предприниматель в Подмосковье, хочешь за даром найти рабочую силу, у тебя ничего не получится. Твой бизнес должен быть высокоэффективный, <...> значит должен платить больше — 50 с плюсом, может быть 60 плюс тысяч рублей», – резюмировал Воробьев, добавив, что даже те, кто занимается физическим трудом, тоже требует соответствующего вознаграждения.

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