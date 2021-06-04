РИАМО - 4 июн. Весной этого года в электричках и на станциях забыли около 100 предметов, самые необычные из них - сумка с 5 млн рублей, детский самокат, тромбон и ноутбуки, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Еще один пассажир забыл детский самокат, который хотел подарить своему сыну. Чаще всего люди продолжают забывать портфели, пакеты, кошельки, зонты и головные уборы.

В случае обнаружения бесхозных предметов работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.

Пассажиров призывают внимательнее относиться к своим вещам. В случае утери можно обратиться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда.