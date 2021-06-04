РИАМО - 4 июн. Компания Mars направит порядка 5 млрд рублей на установку плазменного биофильтра для очистки воздуха и увеличение мощности фабрики по производству кормов для домашних животных в подмосковном Ступине, сообщает пресс-служба компании.

В рамках Петербургского международного экономического форума компания Mars объявила свои инвестиционные планы на 2021-2023 годы.

«Мы непрерывно развиваем качество и безопасность нашей продукции, чтобы удовлетворять растущий спрос 70 млн «родителей» собак и кошек на качественные сбалансированные рационы питания для их четвероногих членов семьи», – отметил президент Mars в России Валерий Щапов.

Фабрика по производству кормов для домашних животных работает в поселке Лужники городского округа Ступино. Запуск нового плазменного биофильтра для очистки воздуха на предприятии оценивается в 800 млн рублей. Увеличение производственной мощности фабрики потребует около 4 млрд рублей.

Кроме того, Mars планирует инвестировать в развитие своих производственных площадок в Ростовской и Ульяновской областях.