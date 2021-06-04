РИАМО - 4 июн. Компания Mars направит порядка 5 млрд рублей на установку плазменного биофильтра для очистки воздуха и увеличение мощности фабрики по производству кормов для домашних животных в подмосковном Ступине, сообщает пресс-служба компании.
В рамках Петербургского международного экономического форума компания Mars объявила свои инвестиционные планы на 2021-2023 годы.
Фабрика по производству кормов для домашних животных работает в поселке Лужники городского округа Ступино. Запуск нового плазменного биофильтра для очистки воздуха на предприятии оценивается в 800 млн рублей. Увеличение производственной мощности фабрики потребует около 4 млрд рублей.
Кроме того, Mars планирует инвестировать в развитие своих производственных площадок в Ростовской и Ульяновской областях.
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