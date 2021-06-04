РИАМО - 4 июн. Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее на центральном участке «красной» ветки были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Сокольническая линия метро связывает районы Богородское, Сокольники, Хамовники, МГУ на Воробьевых горах, проспект Вернадского, район Тропарево-Никулино и новую Москву. На схемах ветка обозначается красным цветом.