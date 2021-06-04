РИАМО - 4 июн. Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 поручил проработать вопрос платной вакцинации от коронавирусной инфекции иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, передает корреспондент РИАМО.

«Прошу регионы и бизнес проработать вопрос вакцинации приезжающих в нашу страну мигрантов», – сказал Путин.

Он поручил правительству до конца июня проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в России. Также он призвал к вакцинации и самих россиян.

«У каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку: комфортно, добровольно, бесплатно», – заключил президент.