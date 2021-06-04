РИАМО - 4 июн. Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021 поручил властям запустить программу поддержки занятости молодого поколения.

«По масштабу всей страны прошу в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости», - сказал Путин.

Глава государства также отметил, что особое внимание необходимо уделить молодежному предпринимательству.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.