РИАМО - 4 июн. Группа Little Big в пятницу представила клип на кавер песни Everybody от Backstreet Boys, сообщает Газета.ru.

Трек вошел в новый EP COVERS. Для него участники группы выбрали песни, на которых выросли.

Музыканты рассказали, что эту песню они выбрали из мести к Backstreet Boys, так как хит был очень популярных в 90-х и надоел участникам группы. Но потом артисты сами влюбились в композицию.

Герои клипа — сказочные персонажи. Золушка, согласно сюжету ролика, делает пластику и выходит замуж за расколдованного принца, Рапунцель получает огромные губы, а Русалочка ест рыбу за столом с Little Big.

Это самый дорогой клип для группы. В EP вошли треки Barbie Girl, Blitzkrieg Bop, Mamma Maria и Koldunya.

Выходные 4–6 июня в Москве: Премия Муз‑ТВ 2021 и фестиваль «Фабрика Станиславского»>>