РИАМО - 4 июн. Единое приложение для пользователей всех видов столичного транспорта планируют запустить в конце текущего года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Развитие концепции Mobility-as-a-Service (MaaS) в Москве обсудили в ходе Петербургского международного экономического форума.

«В Москве созданы система общественного транспорта и надежная IT-инфраструктура, активно развиваются сервисы совместной и индивидуальной мобильности. До конца года мы будем интегрировать различные сервисы, а в конце года планируем представить единое удобное приложение, которое обеспечит мобильность и повысит комфортность поездок москвичей», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Без системы MaaS для планирования передвижений по городу необходимы разные транспортные приложения, в том числе для заказа такси, каршеринга, кикшеринга, велопроката, а также сервисы с картами метро и пешеходными маршрутами, информацией о загруженности дорог, расписаниями автобусов и электричек.

Благодаря MaaS горожанам станут доступны все транспортные услуги мегаполиса в одном приложении. Оно объединит все виды транспорта с возможностью оплаты, а также маршруты «от двери до двери». Кроме того, приложение будет учитывать время в пути, загруженность дорог и общественного транспорта, цену поездки, погодные условия и личные предпочтения пользователя.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Как копить бонусы на карте «Тройка» и на что их можно потратить>>