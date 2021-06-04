РИАМО - 4 июн. Единое приложение для пользователей всех видов столичного транспорта планируют запустить в конце текущего года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Развитие концепции Mobility-as-a-Service (MaaS) в Москве обсудили в ходе Петербургского международного экономического форума.
Без системы MaaS для планирования передвижений по городу необходимы разные транспортные приложения, в том числе для заказа такси, каршеринга, кикшеринга, велопроката, а также сервисы с картами метро и пешеходными маршрутами, информацией о загруженности дорог, расписаниями автобусов и электричек.
Благодаря MaaS горожанам станут доступны все транспортные услуги мегаполиса в одном приложении. Оно объединит все виды транспорта с возможностью оплаты, а также маршруты «от двери до двери». Кроме того, приложение будет учитывать время в пути, загруженность дорог и общественного транспорта, цену поездки, погодные условия и личные предпочтения пользователя.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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