РИАМО - 4 июн. В Московской области на текущий момент свободно от 25 до 30% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У нас в последние три недели отрицательная выписка, то есть все меньше коек занято. Свободный коечный фонд – 25-30%. Это достаточно, потому что избыточное количество коек – ты должен инвестировать, тратить деньги на них, а у нас куча других очень важных задач», – сказал Воробьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на ПМЭФ-2021.

Губернатор назвал ситуацию с Covid-19 в регионе стабильной.

«Врачам было тяжело, прежде всего, год назад, когда было очень много неизвестности, в том числе по протоколу лечения. Сейчас я бы назвал ситуацию стабильной», — отметил Воробьев.

По его словам, сейчас кратно меньше заболевших на койках, а врачи адаптировались и уже есть эффективные протоколы лечения данной инфекции.

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