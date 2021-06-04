РИАМО - 4 июн. Новый сезон традиционного губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» открыли в Московской области. В летний период жителей и гостей региона ждут мероприятия в сферах культуры и гастрономии, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Проект создает настроение. Сегодня у нас в каждом городе есть что посмотреть. В Клину с 1 по 10 июля пройдет фестиваль Чайковского. Все более востребованным становится гастронаправление. 5-8 августа под Истрой пройдет фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Фестиваль начинался как сырная ярмарка, а теперь здесь и различные напитки, и мясо, сладости, интересная шоу-программа и мастер-классы. Культурный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет с 14 по 18 июня в МВК «Новый Иерусалим», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова на ПМЭФ-2021.

В рамках Петербургского международного экономического форума Виртуозова приняла участие в питч-сессии «Локальные промыслы – глобальные бренды».

«Чтобы перезагрузить эту историю, нужен большой труд. Промысел - это жизнь, он хранится веками. Но народное искусство может стать моднее, например, наши жостовские узоры появятся на предметах, которые востребованы каждый день. Сегодня на уровне федерального и регионального правительств этой сфере оказывается поддержка. Важно обучать НХП молодых специалистов и привлекать туристов. Региональная власть готова помогать субсидиями, чтобы вокруг мастерских возникали кластеры – гостиницы, рестораны, чтобы семьям не хотелось уезжать», - сказала Виртуозова.

Также вице-губернатор Подмосковья подписала соглашение о сотрудничестве с проектом «Сделано в России», который помогает продвигать отечественные бренды.

«Московская область стала 12-м регионом, с которым мы эффективно работаем. Создаем отдельный раздел для Московской области, в который будут включены все компании и бренды, и будет централизованно направляться информационная деловая повестка региона на 12 языках, на аудиторию в 70 тыс. человек на 114 стран», - сказал замдиректора фонда «Росконгресс», руководитель проекта «Сделано в России» Михаил Садченков.

Кроме того, Виртуозова подписала соглашение с Российским союзом туристской индустрии. Президент РСТ Андрей Игнатьев уточнил, что главная цель сотрудничества - удвоить доходы от иностранных туристов в Подмосковье.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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