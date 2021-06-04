РИАМО - 4 июн. Новый сезон традиционного губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» открыли в Московской области. В летний период жителей и гостей региона ждут мероприятия в сферах культуры и гастрономии, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
В рамках Петербургского международного экономического форума Виртуозова приняла участие в питч-сессии «Локальные промыслы – глобальные бренды».
«Чтобы перезагрузить эту историю, нужен большой труд. Промысел - это жизнь, он хранится веками. Но народное искусство может стать моднее, например, наши жостовские узоры появятся на предметах, которые востребованы каждый день. Сегодня на уровне федерального и регионального правительств этой сфере оказывается поддержка. Важно обучать НХП молодых специалистов и привлекать туристов. Региональная власть готова помогать субсидиями, чтобы вокруг мастерских возникали кластеры – гостиницы, рестораны, чтобы семьям не хотелось уезжать», - сказала Виртуозова.
Также вице-губернатор Подмосковья подписала соглашение о сотрудничестве с проектом «Сделано в России», который помогает продвигать отечественные бренды.
«Московская область стала 12-м регионом, с которым мы эффективно работаем. Создаем отдельный раздел для Московской области, в который будут включены все компании и бренды, и будет централизованно направляться информационная деловая повестка региона на 12 языках, на аудиторию в 70 тыс. человек на 114 стран», - сказал замдиректора фонда «Росконгресс», руководитель проекта «Сделано в России» Михаил Садченков.
Кроме того, Виртуозова подписала соглашение с Российским союзом туристской индустрии. Президент РСТ Андрей Игнатьев уточнил, что главная цель сотрудничества - удвоить доходы от иностранных туристов в Подмосковье.
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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