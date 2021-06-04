РИАМО - 4 июн. На центральном участке Сокольнической линии метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства инцидента в настоящий момент выясняются.

Сокольническая линия метро связывает через центр московские районы Богородское и Сокольники с Хамовниками, МГУ на Воробьевых горах, проспектом Вернадского, районом Тропарево-Никулино и новой Москвой.

На схемах эта ветка обозначается красным цветом.

Движение поездов на Сокольнической линии метро вводится в график>>