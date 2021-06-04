РИАМО - 4 июн. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Экоком» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на разработку проекта рекультивации полигона в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

Компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на разработку проектной документации на рекультивацию полигона ТКО «Съяново» в городском округе Серпухов.

По результатам рассмотрения обращения ведомство признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении «Экоком» - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с данным решением, компания «Экоком» обратилась в суд. Арбитражный суд Московского округа отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения регионального УФАС России.