РИАМО - 4 июн. В июне станут известны победители конкурса на разработку архитектурных решений для домов по программе реновации в Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Участникам конкурса была поставлена задача выявить особенности площадок проектирования, сформировать их уникальный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район. Итоги подведем уже до конца этого месяца и получим прекрасные идеи, которые будут формировать облик нашего города», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, представлено более 100 заявок из 17 стран мира. А на второй этап конкурса прошли около 60 команд, включая архбюро с мировым именем.

Конкурс проходит второй раз. Ранее определили победители на разработку концепции пяти экспериментальных кварталов реновации.

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» проходит в комплексе «Гостиный Двор» с 3 по 6 июня 2021 года. Это ежегодное международное событие, объединяющее ведущие зарубежные и российские архитектурные и дизайнерские бюро, девелоперов, а также производителей материалов.