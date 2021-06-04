РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Кадеты из Люберец за 5 месяцев собрали и сдали на переработку несколько сотен пластиковых крышек общим весом около 15 кг, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ученики люберецкой школы №52 стали участниками эколого-благотворительного волонтерского проекта «Добрые крышечки» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». За 5 месяцев ребята накопили 5 бутылок объемом 5 л и 3 пакета. Общий вес составил около 15 кг.

Администрация округа помогла с доставкой сырья в офис регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск». Крышки отправят на Тверской завод вторичных полимеров. Там пластик взвесят, и деньги за него переведут на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».