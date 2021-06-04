РИАМО - 4 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках интеграции билетных систем Москвы и регионов с учетом использования транспортной карты «Тройка» в качестве единого билетного носителя до конца года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Процесс интеграции карты будет разбит на несколько этапов: разработку технологических решений по одновременному использованию «Тройки» и действующих транспортных и социальных карт в общественном транспорте Ленинградской области и Хабаровского края.

Затем будет происходить разработка тарифной политики по «Тройке» и обеспечение техготовности пассажирской автоматики региона и специализированных устройств для приема карты.

После этого проведут пилотные проекты с использованием карты «Тройка» в Ленинградской области и Хабаровском крае, запуск каналов распространения проездных билетов и комплексное тестирование приема карт.

ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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