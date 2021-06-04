РИАМО - 4 июн. Министерство труда Российской Федерации будет работать над введением выходного дня 31 декабря на постоянной основе, сообщает kp.ru.

«Мы обязательно посмотрим (на эту возможность), это нам еще нужно рассмотреть», – сказал министр труда России Антон Котяков на ПМЭФ-2021.

В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал идею о введении выходного дня 31 декабря. Он сказал, что это нельзя сделать сразу, но региональные власти могут принимать данные решения.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года является праздничным днем.