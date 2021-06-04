РИАМО - 4 июн. Московское областное УФАС вынесло постановление о штрафе в отношении ПАО «Россети Московский регион» по делу о нарушении сроков при подключении к электричеству в размере 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратилось ООО «Фирма «СТРИНК» с жалобой на несоблюдение компанией «Россети Московский регион» правил технологического присоединения. Так, компания не сделала в срок техприсоединение энергопринимающих устройств в городском округе Люберцы.

В ходе административного расследования по данному делу антимонопольное ведомство установило, что компания нарушила правила техприсоединения.

Кроме того, ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Данный факт послужил основанием для привлечения компании к административной ответственности.

Еще компании внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.