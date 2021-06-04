РИАМО - 4 июн. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 17 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19 в регионе.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено во Власихе, в Волоколамском округе, Долгопрудном, Дубне, Егорьевске, Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Фрязине, Черноголовке и Шаховской.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали в Бронницах, Кашире, Клину, Красноармейске, Лобне, Павловском Посаде, Рузском округе, Ступине и Талдомском округе.

По два новых случая коронавируса выявили в Дзержинском и Чехове, по три - в Воскресенске и Электростали, по четыре - в Жуковском, Истре и Солнечногорске, по пять - в Лыткарине и Можайском округе, шесть - в Богородском округе, по семь - в Одинцовском округе, Озерах и Электрогорске, восемь - в Краснознаменске, по девять - в Мытищах и Серпухове, десять - в Дмитровском округе.

12 случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Орехово-Зуевском округе, 17 - в Коломне, 19 - в Реутове, по 20 - в Котельниках и Подольске, 21 - в Балашихе, 23 - в Ивантеевке, 27 в Красногорске, 31 - в Пушкине, 35 - в Сергиево-Посадском округе, 38 - в Химках, 41 - в Королеве, 53 - в Наро-Фоминском округе, 68 - в Люберцах.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Ленинский округ - 133 случая и Раменский округ - 74 новых случая.

С начала пандемии в Московской области выявили 274 249 случаев заболевания. За пандемию скончались 6187 человек, выздоровели 225 398 пациентов.

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