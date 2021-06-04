В мае 2021 года на ВДНХ открылась выставочная площадка Музея транспорта, где можно узнать об истории марки «Москвич». До конца года на территории выставочного центра собираются открыть еще порядка 15 новых музеев. Обозреватель РИАМО составила подборку интересных локаций, которые можно посетить на ВДНХ уже сейчас.

Зеленый лабиринт

В весенне-летний сезон эту локацию можно оправданно переименовывать в Цветущий лабиринт. Природный аттракцион был открыт несколько лет назад. По задумке создателя, французского архитектора Мишеля Пена, высаженные в лабиринте растения формируют «комнаты», которые олицетворяют полярные сильные чувства и эмоции. Например, страх и неизвестность нагнетается темными участками, высаженными высокими елями. А душевный покой и умиротворение находятся в компетенции туи. Сладкий, пьянящий аромат лип символизирует радость и любовь. А удивление и восхищение, по задумке, должны вызывать те участки лабиринта, где высажены цветущие, а потом и плодоносящие яблони.

Местоположение: ВДНХ, территория ландшафтного парка «Природа развлечений»

Режим работы: ежедневно, круглосуточно

Стоимость посещения: бесплатно

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Макет Москвы

сайт мэра Москвы

Внутри стильного овального павильона со стеклянным фасадом можно увидеть реалистичный архитектурный макет столицы. Более 20 тысяч зданий уменьшены в 400 раз и поразительно детализированы. В «игрушечной» Москве есть свой Кремль, и даже куранты на нем бьют в положенное время. Благодаря продуманной интерактивной системе удалось воссоздать естественное для мегаполиса освещение с имитацией движения солнца и облаков. А когда в городе наступает ночь, улицы и окна домиков начинают переливаться разноцветными огнями.

Местоположение: ВДНХ, Сиреневая аллея, павильон «Макет Москвы»

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника)

Стоимость посещения: бесплатно

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Воздушная экотропа

Необычное сооружение, словно парящее в воздухе, позволяет увидеть окружающую природу с нового ракурса. Конструкция представляет собой витые металлические опоры и пролеты с ограждениями и поручнями, которые формируют изогнутую траекторию движения. Высота участков достигает 6,5 метра, а общая протяженность тропы — полкилометра. Мостки проходят между деревьев, позволяя насладиться красотой заповедной многовековой дубравы, не нанося вреда. Воздушная экотропа — уникальное сооружение, аналоги которого можно встретить разве что в национальных парках США, Германии и Чехии.

Местоположение: ВДНХ, территория ландшафтного парка «Природа дикая», недалеко от павильона №27

Режим работы: ежедневно, круглосуточно

Стоимость посещения: бесплатно

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«Робостанция»

В павильоне №2 представлена интерактивная выставка, главные экспонаты которой — уникальные роботы из Японии, Америки, Европы, Кореи, Китая и России. На «Робостанции» можно интересно провести досуг как взрослым, так и детям. Среди развлечений — нарисовать свой робопортрет, посмотреть роборыб-гигантов, устроить допрос роботу-умнику, послушать робоанекдоты и робопредсказания на будущее, а также сыграть против достижений научно-технического прогресса в настольный футбол и баскетбол. В пространстве павильона также обустроена большая игровая зона для детей, где можно отметить день рождения.

Местоположение: ВДНХ, павильон №2, возле фонтана «Дружба народов»

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Стоимость: детский билет — 490 рублей, взрослый — 650 рублей

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Городская ферма

Окунуться в размеренную и беззаботную сельскую жизнь можно и не пересекая пределов МКАД. Достаточно посетить городскую ферму на ВДНХ. Почти всех местных обитателей: коров, гусей, козочек, альпака, северного оленя и других животных можно покормить и погладить. На местном огороде есть овощные грядки, в саду растут кусты смородины. На речке Каменке посетителям дадут напрокат снасти и научат рыбачить. На берегу водоема обустроена огромная детская площадка. Есть уютные деревянные домики, цветочные оранжереи, кафе «Ферма».

Местоположение: ВДНХ, проспект Мира, д. 119, стр. 244

Режим работы: с 10:30 до 20:00 в будни, с 10:30 до 22:00 в выходные, последний понедельник месяца — санитарный день

Стоимость билетов: детский — от 500 рублей, взрослый — от 600 рублей

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«Москвариум»

В этом многофункциональном центре океанографии и морской биологии всегда проходит масса увлекательных событий. Пространство океанариума представлено тремя локациями. Первая из них аквариум — в ней порядка 80 аквариумов, где обитает более 12 тысяч водных обитателей. Вторая — пространство водного шоу, где выступают артисты — дельфины, моржи, морские львы и касатки. Третья — центр плавания с дельфинами.

Здесь организуют экскурсии, квесты, лекции, творческие мастер-классы. Также тут можно посетить познавательную интерактивную выставку «Океан Юрского периода», посвященную эпохе динозавров. А с 29 мая в «Москвариуме» показывают уникальный мюзикл «Сон в летнюю ночь» с участием артистов цирка и морских животных.

Местоположение: ВДНХ, павильон №23

Режим работы: с 10:00 до 20:00, последний понедельник месяца — санитарный день

Стоимость билетов: в пространство аквариумов — от 950 рублей, на шоу — от 1000 рублей; на выставку — от 600 рублей для детей, от 800 рублей для взрослых

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Музей транспорта Москвы

В павильоне, отданном Музею транспорта Москвы, работает уникальная тематическая выставка-байопик «Мечта москвича», посвященная истории марки «Москвич». Экспозиция, расположившаяся на территории более двух тысяч квадратных метров и занимающая четыре зала, знакомит с серийными авто, прототипами москвичей и гоночными болидами. Посетители увидят путь развития легендарной марки от съемок в кино и участия в международных соревнованиях до момента закрытия автозавода.

В выставке участвует 30 экспонатов, в том числе «Москвич-422» 1954 года, миллионный «Москвич-408» 1967 года, а также двигатель ГД-1 — первый советский двигатель, созданный для участия страны в «Формуле-1», и еще несколько сотен редких артефактов.

Местоположение: ВДНХ, павильон №26

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 21:00, кроме понедельника

Стоимость билетов: стандартный — 400 рублей, льготный — 250 рублей