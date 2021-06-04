РИАМО - 4 июн. Авиасообщение России с Египтом может открыться в ближайшие дни, на это рассчитывает отечественная авиакомпания «Аэрофлот», сообщает kp.ru.

«Достаточно сложно заменить турецкий рынок. Мы ожидаем открытия рейсов в Египет в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», – сказал генеральный директор компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия-24».

Полубояринов сделал заявление в рамках Петербургского международного экономического форума.

В настоящий момент у РФ нет ни чартерного, ни регулярного авиасообщения с курортными городами Египта.

Ранее в России выросла цена на авиабилеты за рубеж и внутри страны. К подорожанию привело ограниченное количество доступных для жителей иностранных стран и авиарейсов из-за пандемии коронавируса.

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