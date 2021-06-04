РИАМО - 4 июн. Администрации городских округов Подмосковья за пять месяцев 2021 года обеспечили свыше 650 многодетных семей бесплатными земельными участками, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Он добавил, что за апрель участки получили почти 130 семей, а в мае - 170. Всего с начала текущего года были обеспечены землей 656 семей.
«Летом работа должна пойти активнее, и количество переданных семьям земельных участков еще увеличится», - подчеркнул Разин.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила городские округа региона, которые в этом году обеспечили землей наибольшее число многодетных семей. В лидерах Богородский округ, где обеспечили участками 74 семьи, Люберцы (55), Серпухов (54), Коломна (49), Раменский (36), Чехов (33), Егорьевск (28), Химки (28), Сергиево-Посадский округ (27), Волоколамский округ (24), Домодедово (23), Ступино (21), Клин (20).
Всего с начала реализации закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками (с 2011 года) в Московской области обеспечена 28 661 многодетная семья.
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