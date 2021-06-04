РИАМО - 4 июн. Администрации городских округов Подмосковья за пять месяцев 2021 года обеспечили свыше 650 многодетных семей бесплатными земельными участками, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«В Подмосковье продолжается работа по обеспечению бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми. Это важная работа, и мы стараемся с каждым месяцем увеличивать цифру семей, у которых появляется участок под строительство дома для своей большой семьи», - отметил зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что за апрель участки получили почти 130 семей, а в мае - 170. Всего с начала текущего года были обеспечены землей 656 семей.

«Летом работа должна пойти активнее, и количество переданных семьям земельных участков еще увеличится», - подчеркнул Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила городские округа региона, которые в этом году обеспечили землей наибольшее число многодетных семей. В лидерах Богородский округ, где обеспечили участками 74 семьи, Люберцы (55), Серпухов (54), Коломна (49), Раменский (36), Чехов (33), Егорьевск (28), Химки (28), Сергиево-Посадский округ (27), Волоколамский округ (24), Домодедово (23), Ступино (21), Клин (20).

Всего с начала реализации закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками (с 2011 года) в Московской области обеспечена 28 661 многодетная семья.

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