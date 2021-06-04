РИАМО - 4 июн. Форвард сборной России по хоккею Антон Бурдасов считает, что команда достойно приняла поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады, сообщает Газета.ru.

Ранее в Риге состоялась встреча национальных команд России и Канады в рамках чемпионата мира по хоккею. Матч завершился победой канадцев со счетом 2:1 в овертайме.

«Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать. Это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа. <…> Вчера мы проиграли — что ж, значит, я должен принять это поражение. Но оно не может перечеркнуть того, что я прожил с командой на протяжении месяца», – сказал Бурдасов.

По его словам, сейчас сборной «не стоит посыпать голову пеплом», так как игра с «кленовыми листьями» – это всегда испытание на прочность.

«Да, мы проиграли, но приняли поражение по-мужски. До последней секунды», – резюмировал хоккеист.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После поражения в матче с Канадой российская сборная выбыла из ЧМ.