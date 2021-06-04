РИАМО - 4 июн. С начала пандемии в Московской области провели свыше 8 млн ПЦР-исследований крови на наличие коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«ПЦР-диагностика является основным маркером, позволяющим выявить людей, заболевших коронавирусом. В Подмосковье в проведении исследований задействованы 18 лабораторий, включая 11 государственных. Только за сутки мы проводим в Подмосковье проводится порядка 25 тыс. ПЦР-исследований на Covid-19», - сказала зампредседателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Анализ делают бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Без признаков ОРВИ услуга платная. Жителям Подмосковья советуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В регионе продолжается вакцинация жителей от Covid-19. Сделать прививку можно в мобильных пунктах и городских поликлиниках.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 274 249 случаев коронавирусной инфекции, скончались 6187 человек, выздоровели и выписались 225 398 пациентов.

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