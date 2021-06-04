РИАМО - 4 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с предоставлением двух земельных участков на севере города для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки расположены по адресам: Керамический проезд, владение 61, корпус 3; Солнечногорский проезд, владение 17. Площади участков составляют около 0,4 га и 0,6 га.

Землю предоставят Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» сроком на 6 лет. Возведение ФОКов включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы.