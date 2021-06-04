РИАМО - 4 июн. Работу над проектом фондохранилища для федеральных и московских музеев на территории АДЦ «Коммунарка» на юге столицы планируют закончить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для строительства фондохранилища выбрана территория почти 5 га на в АДЦ «Коммунарка». Сейчас ведется проектирование объекта с учетом нужд различных музеев – проектирование планируется завершить до конца года, а уже в начале 2022 года – приступить к строительству», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на выставке «АРХ Москва».

По его словам, в комплексе будет пять зданий в едином стилобате. В четырех будут коллекции федеральных музеев, а в одном - московских музеев. Тут будут хранить фонды 16 столичных музеев и четырех государственных (музея Победы, музея РОСИЗО, Третьяковской галереи и Государственного исторического музея).

Площадь комплекса составляет около 70 тыс. кв. м с выставочными и образовательными площадками, конференц-залом, кафетерием и кинотеатром.

C 3 по 6 июня в комплексе «Гостиный Двор» проходит международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва». Ежегодно на ней собирают ведущие зарубежные и российские архитектурные и дизайнерские бюро, девелоперы и производители материалов.

Выставка традиционно проходит под патронатом правительства Москвы, комитета по архитектуре и градостроительству столицы, при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города.

Строительство фондохранилища для 20 музеев начнется в новой Москве в 2022 г>>