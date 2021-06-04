РИАМО - 4 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина из Москвы, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Ранее сообщалось, что неизвестный позвонил 96-летнему ветерану и представился участковым. Он оставил пожилому мужчине свои контакты и сказал, что ветеран может обращаться к нему в случае возникновения проблем.

Спустя время пенсионеру позвонили неизвестные лица, начали угрожать и требовать 400 тыс. рублей. Тогда ветеран связался с ранее звонившим лжеучастковым. Тот в свою очередь попросил передать деньги, пообещав, что мошенника задержат с поличным. После того, как пенсионер отдал деньги, то понял, что попал в руки аферистов.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых в преступлении. Двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в ходе обысков по местам проживания фигурантов сотрудники МВД России изъяли средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Не исключено, что от действия этих мошенников пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста.