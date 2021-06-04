РИАМО - 4 июн. Правительство Московской области и компания «НПО Петровакс Фарм» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют повышать инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона, сообщает пресс-служба организации.

Также соглашение будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту налоговых поступлений и формированию благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности.

«Соглашение является логичным продолжением нашего многолетнего и успешного сотрудничества с правительством Московской области. Не первый год мы реализуем инвестиционные проекты на территории региона и сегодня берем на себя обязательства по продолжению развития экономической привлекательности и общего благосостояния области», – отметил президент ООО «НПО Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Он добавил, что к 2025 году планируют инвестировать в фармпроизводство 11,6 млрд рублей, благодаря этому будет создано порядка 400 новых рабочих мест.

Проект предполагает расширение высокотехнологичного биофармацевтического производства «Петровакс» на территории Московской области для выпуска социально значимых препаратов и вакцин и предусматривает реализацию двух этапов.

Первый этап – строительство четвертой производственной линии – планируется завершить уже в этом году. Перспективным продуктом для производства на новой линии будет вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Второй этап – строительство биотехнологического комплекса по полному циклу производства, начиная с синтеза субстанций, генно-инженерных лекарственных препаратов и рекомбинантных вакцин, – будет реализован в 2025 году.