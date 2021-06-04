РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Интернет решения» Александр Шульгин подписали соглашение о создании в регионе новых логистических площадей для интернет-магазина Ozon, передает корреспондент РИАМО.

Московская область — один из передовых регионов России с точки зрения обеспеченности онлайн-торговли необходимой инфраструктурой. В деревне Хоругвино в Солнечногорске расположен крупнейший логистический хаб Ozon, который ежедневно обрабатывает более 250 тыс. заказов.

«В перспективе пары лет мы планируем утроить логистические площади Ozon в регионе. Это создаст дополнительные рабочие места, повысит качество сервиса для жителей Московской области, а также даст дополнительные возможности местным предпринимателям», - сказал Шульгин.

Он отметил, что летом в городском округе Истра планируется открыть второй фулфилмент-центр.

«Его мощность будет в три раза больше, а работать там будут до 6 тыс. человек. Но даже этого мало: растущий интерес покупателей к онлайн-шопингу потребует новых площадей — фулфилмент- и сортировочных центров, а также дарксторов для экспресс-доставки», - заключил Шульгин.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За 4 июня на стенде Московской области было подписано около 40 соглашений с инвесторами.